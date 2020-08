beanTech lancia l'App per monitorare gli ingressi

Una App per facilitare la vita delle aziende in epoca Covid: tiene traccia online di tutti i visitatori in ingresso – nel rispetto della privacy – e consente un archivio facile da gestire, veloce da consultare e conforme ai requisiti del Gdpr, il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Si caratterizza così App Registrazione Ingressi, il nuovo strumento sviluppato da beanTech, l’azienda friulana con decennale esperienza nel settore dell’Ict, specializzata nell’integrazione di soluzioni informatiche e nell’attività di ricerca connessa allo sviluppo software, che l’ha anche subito applicato nel proprio quartier generale di Udine. All’ingresso della sede, con un tablet disponibili in reception ogni incombenza relativa alla raccolta dati, al tracciamento e all’archiviazione delle informazioni è risolta facilmente e in breve tempo.

L’applicazione permette: la registrazione degli ingressi, con la compilazione di un breve form interattivo, al termine l’ospite riceve una mail contenente QR Code e codice Pin univoci, utili per le successive visite in azienda; la collaborazione fra i diversi reparti, ottimizzando la comunicazione: una volta avvenuta la registrazione, il referente interno riceve una notifica in tempo reale e può così accogliere l’ospite; la registrazione dell’uscita, che il visitatore fa alla reception da applicazione, con l’inserimento del codice Pin o la scansione del QR-CODE da fotocamera del tablet; questo permette anche di gestire anche un ulteriore eventuale visita da parte dello stesso utente.

App Registrazione Ingressi è una soluzione sviluppata con Power Apps, lo strumento per la produttività aziendale di Microsoft, che permette la creazione di applicazioni facilmente gestibili e mantenibili. L’integrazione con Power Automate e Microsoft Teams favorisce l’automazione delle procedure e la comunicazione con tutti i reparti aziendali.