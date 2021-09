Beantech lancia la sfida 'Boomi'

BeanTech, realtà informatica friulana che da vent’anni affianca le aziende nelle sfide della Digital Transformation e le aiuta a cogliere le opportunità dell’Industry 4.0, lancia un corso di formazione gratuito e altamente qualificante su “Boomi”, la soluzione di integrazione applicativa leader di mercato. L’obiettivo del corso - tenuto dai docenti Patrick Giolo (Business analyst & Solution architect) e Michele Prisco (Software engineer) - è l’inserimento di alcuni tra i partecipanti in azienda con il ruolo di Integration engineer. Le selezioni per partecipare - i posti sono solamente 10 - si chiuderanno a fine settembre mentre il corso partirà verso la metà di ottobre.

“Boomi” è una piattaforma d'integrazione innovativa nata per trasformare i processi aziendali e renderli sempre più digitalizzati e moderni, permettendo agli applicativi utilizzati quotidianamente di comunicare tra loro in modo integrato. Il relativo corso, in partenza verso metà ottobre, è dedicato a laureati o laureandi in facoltà scientifiche (informatica, ingegneria, matematica, economia) Under 30 con la passione per la tecnologia.

I partecipanti impareranno a implementare soluzioni tecnologiche; stare a stretto contatto con i professionisti del settore, imparando dai migliori esperti; ampliare il bagaglio di conoscenze acquisito durante il percorso di studi e applicarlo in un contesto lavorativo giovane e dinamico; sviluppare le competenze in materia di analisi e consulenza sui processi aziendali; imparare a orchestrare in maniera ottimale la comunicazione tra i sistemi aziendali e la gestione dell’informazione, approfondendo strategie e strumenti. Al termine del percorso di formazione, i più meritevoli saranno selezionati per l’inserimento in beanTech con il ruolo di Integration Engineer e potranno sostenere l’esame per diventare Boomi Integration Developer.

Il settore dell'Information & Communication Technology, meglio noto con l'acronimo ICT, sta vivendo un momento di crescita esponenziale, destinata a incrementare ulteriormente nei prossimi anni. “In questo panorama, l’integrazione applicativa occupa un ruolo privilegiato grazie a una sempre maggiore richiesta da parte del mercato e delle aziende italiane" afferma Ilaria Sguassero, HR Specialist di beanTech. "E proprio la professionalità che l’azienda formerà tramite il corso ‘Boomi’ è fortemente richiesta tra le profes-sionalità del futuro”.

“Specializzare le proprie competenze in questo settore rappresenta un’importante op-portunità per entrare nel mondo del lavoro da protagonist" aggiunge Patrick Giolo, docente Boomi e Business analyst & Solution architect in beanTech. "Questo corso, infatti, permette di imparare come innovare attivamente i processi aziendali, rendendoli più veloci, fruibili e sicuri. I ragazzi matureranno quest’esperienza all’interno di un’azienda che opera in contesti tecnologici di alto livello e lavorando a contatto con grandi realtà italiane ed estere, dove c’è la cultura e la necessità della conoscenza di questa nuova tecnologia che è sempre più richiesta”.

Le modalità di partecipazione prevedono una selezione preliminare (valutazione del curriculum vitae e colloquio), 15 ore di lezione frontale (con la possibilità di seguire 2-3 ore di lezione con uno specialist Boomi) e la selezione dei candidati per l’inserimento in organico con possibilità di sostenere l’esame di certificazione per Boomi Integration Developer. Durante i corsi di formazione “in aula” sarà applicato uno scrupoloso protocollo anti contagio Covid-19 per l’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione. Per iscriversi scrivere a recruiting@beantech.it.