Bene il rinvio della norma sulla crisi d’impresa

Per Confapi Fvg la decisione di prorogare di sei mesi l’entrata in vigore delle norme di segnalazione previste dalla riforma della crisi d’impresa è opportuna e tempestiva. Michelangelo Savonitto, presidente del Gruppo Servizi alle Imprese di Confapi Fvg, ha dichiarato che “lo slittamento previsto dal decreto legge n. 9/2020 delle misure di allerta e segnalazione all’Ocri (Organismo di composizione delle crisi d’impresa) previste dal D.Lgs. 14/2019, sono intanto importanti per consentire di superare questo storico momento di difficoltà”.

Il blocco delle attività economiche per contrastare la diffusione del virus produrrà nei prossimi mesi pesanti ripercussioni sulle imprese. Ripercussioni che nelle peggiori delle ipotesi potrebbero pregiudicare la capacità di far fronte ai propri impegni finanziari. Il differimento è quindi di fondamentale importanza per evitare che l’attuale contesto economico–finanziario determini un’attivazione generalizzata delle procedure di segnalazione.

Savonitto ricorda che la riforma vorrebbe superare l’idea punitiva del fallimento, riorganizzare le procedure concorsuali e da sovraindebitamento, ma soprattutto prevenire l’insolvenza con una diagnosi anticipata dello stato di crisi, al fine di attivarsi tempestivamente per affrontare la situazione contingente. Vorrebbe quindi garantire la prosecuzione dell’attività, ma finisce con l’imporre all’imprenditore ulteriori adempimenti contabili che in questo momento sono sicuramente sproporzionati.

Per Savonitto è positivo anche il differimento della nomina dell’organo di controllo o di revisione previsto dal decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019), perché utile a conciliare tutte le querelle che si sono create tra le possibili interpretazioni delle disposizioni codicistiche. Così le società avranno più tempo per ottemperare, dai quatto ai sei mesi, legando l’obbligo di nomina alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019. Termine che potrebbe essere di 120 o 180 giorni come previsto dall’art. 2364 secondo comma del c.c. Il legislatore ha quindi differito al prossimo 15 febbraio 2021 l’obbligo di segnalazione all’Ocri da parte dell’organo di controllo o revisione nonché dei creditori pubblici qualificati, e la istituzione dei sindaci e revisori a decorrere da aprile o giugno 2020.

Confapi Fvg accoglie con favore queste misure perché alleggeriscono l’impresa degli adempimenti burocratici di una riforma che ancor prima di entrare in vigore mostra tutti i suoi limiti e che andrebbe completamente rivista.