Benedetti guida una delle task force B20

Anche Gianpietro Benedetti, presidente del Gruppo Danieli, guiderà una delle otto task force di Confindustria al Business Summit (B20) internazionale in vista del G20 del 2021 che sarà ospitato dall’Italia. Il nostro Paese, infatti, assume per la prima volta nella storia la presidenza del G20 e Confindustria sarà in prima linea per supportare la presidenza italiana nell’affrontare le sfide che la attendono sulla scena multilaterale.

Il presidente nazionale Carlo Bonomi ha affidato a Emma Marcegaglia la guida dell’intero processo, che opererà attraverso task force guidate da eminenti Ceo nazionali e composte da circa 100 delegati ciascuna.

A Benedetti è stata affidata la guida del gruppo di lavoro che si occuperà di occupazione ed educazione (Employment & Education). Le altre task force sono Trade & Investment (Barbara Beltrame); Energy & Resource Efficiency (Francesco Starace); Integrity & Compliance (Patrizia Grieco); Digital Transformation (Maximo Ibarra); Finance & Infrastructures (Carlo Messina); Health & Life Sciences (Sergio Dompé); Sustainability & Global Emergencies (Claudio Descalzi).

Nato nel 2010, il B20 è il più autorevole degli Engagement Group istituiti dal G20 e ha l’obiettivo di formulare raccomandazioni di policy indirizzate alla presidenza di turno del G20 in un ampio novero di settori strategici. Riservato alle imprese e alle loro organizzazioni di rappresentanza, il B20 annovera mediamente oltre 1.000 delegati titolari dei Paesi G20, tra cui i vertici delle principali multinazionali, e circa 3.000 partecipanti complessivi in rappresentanza di una comunità d’affari che conta complessivamente oltre 6,5 milioni di imprese.