Benessere organizzativo per risultati migliori

Come si costruisce un clima aziendale favorevole alla partecipazione e alla responsabilizzazione? Che azioni bisogna attuare, ai diversi livelli organizzativi, per aumentare la coesione del team e il senso di appartenenza? Se ne parlerà nell’incontro organizzato dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg mercoledì 27 novembre, alle 14.30, nella sede di viale Ungheria 28 a Udine.

Interviene Michele Popolani, consulente di management da oltre vent’anni. Dopo la laurea in ingegneria, si è specializzato nelle tematiche della comunicazione all’Università Cattolica di Milano e in management e leadership al Centro Tecnico del Commercio di Bologna. Nel suo lavoro con le imprese, in particolare piccole e medie, affronta i temi del cambiamento organizzativo, della crescita delle persone e del passaggio generazionale.