Beng s'illumina con il Tricolore

Matteo Bearzi, Cfo della Beng (Bearzi Engineering), azienda che crea fari e fanali per le auto di lusso nel mondo, esprime un monito alla politica e a chi ci governa. "In un momento storico, sociale ed economico, così difficile: non abbiamo bisogno di pesi burocratici ulteriori. Il periodo è complicato. La politica deve poter supportare le aziende nel modo più agile possibile".

"Facciamo in modo che questi tragici eventi possano servire a cambiare le cose, anche dopo. Fare impresa è già molto complicato di per suo, servono adempimenti burocratici snelli e veloci. A servizio, per davvero, delle imprese. In modo concreto. Facciamolo per noi, per le nostre imprese, per la nostra economia, per le nostre famiglie. Cerchiamo di migliorare in meglio: partendo da questo momento difficile, che sta mettendoci tutti alla prova", conclude Bearzi.

La sede tolmezzina della Beng ha deciso d'illuminarsi con il tricolore in segno di fiducia, incoraggiamento e speranza.