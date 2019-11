Benzinai, sospeso in anticipo lo sciopero

E’ rientrato lo sciopero dei gestori degli impianti di distribuzione di benzina previsto per ieri e oggi. “Nella prima giornata, solo il 40-50% degli impianti è rimasto chiuso, nulla a che vedere con le percentuali che si riscontravano anni fa caratterizzate da vere e proprie serrate, che costringevano gli automobilisti a fare preventivamente il pieno”, ci spiega il vicepresidente della Figisc Confcommercio Fvg, Gianni Bressan.

Oggi la realtà è ben diversa. Per i gestori i margini di guadagno sono sempre più bassi e non consentono di perdere giorni di lavoro. Inoltre, ci sono tre categorie d’impianti: quelli seguiti direttamente dai gestori che hanno fatto investimenti finanziari e costituiscono il 70% dei distributori presenti sul territorio. Di questi ha scioperato una percentuale del 60-70%. Il rimanente 30% è costituito da gestori in compartecipazione e da cosiddette ‘pompe bianche’.

“La categoria è con l’acqua alla gola”, sottolinea Bressan, “e non può permettersi di perdere giornate di lavoro e il conseguente incasso, dovendo far fronte alla concorrenza delle pompe bianche. Per riuscire a mantenere in piedi le nostre attività e a pagare i dipendenti siamo costretti a investire in altri servizi come autolavaggio, bar o gommista. Le spese di gestione sono aumentate, ma il margine di guadagno è lo stesso di 15 anni fa. E dopo aver lavorato 11 ore al giorno e investito per rendere l’impianto maggiormente concorrenziale, un gestore riesce a stento a guadagnare 2 mila euro al mese”.