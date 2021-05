Bilancio in crescita per la Bcc Staranzano e Villesse

Una banca in salute la Bcc di Staranzano e Villesse che, nonostante la crisi provocata dalla pandemia, presenta per il 2020 dati in crescita: raccolta complessiva che arriva a quasi 1,5 miliardi di euro, crescita patrimoniale ed economica con un utile netto di quasi 5 milioni. Un dato che, secondo il direttore generale Gabriele Bellon, “ci consente di svolgere al meglio il nostro ruolo sul territorio e di rispondere alle sfide che ci attendono nel 2021” e che ha raccolto approvazione e consensi con il sì al bilancio da parte dei soci nella recente assemblea.

Cifre confortanti che permettono di continuare a operare con supporti per il sociale ad imprese, associazioni e famiglie con oltre 500 mila euro destinati alla comunità. Il tutto con uno sviluppo e una crescita sostenibile che riflette il codice etico di una banca “green” che punta sulle sue cinque P (Pianeta, Partenership, Pace, Persone e Prosperità).

Il 2021 sarà anche l’anno di novità e cambiamenti, a iniziare dalla rivoluzione informatica avviata in queste settimane per quel “relax banking” che vuole venir incontro alla clientela per una rapida e più sicura ripresa nel post-Covid.

Novità anche per quanto concerne nuovi spazi operativi. Dopo l’apertura un anno or sono della nuova sede di Gradisca, è imminente quella della nuova centralissima filiale di Trieste in Cavana, alla quale si affiancherà un punto di “consulenza assicurativa”, in un nuovo e moderno ambiente open senza barriere e sportelli, per essere veramente #piùdiunabanca.