Bini visita l'Acciaieria Fonderia Cividale

"L'Acciaieria Fonderia Cividale spa è una realtà economica del Friuli Venezia Giulia radicata sul territorio che ha saputo espandersi sui mercati internazionali. E' l'ennesima dimostrazione di come il nostro tessuto imprenditoriale sia capace di raggiungere importanti traguardi. L'Amministrazione regionale guarda con orgoglio all'attività di questo Gruppo industriale che si fa apprezzare a livello mondiale e che ha in itinere la realizzazione dei componenti del ponte sospeso sul canale di Chacao, noto anche come ponte del Bicentenario di Chiloé".

Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, oggi, durante la visita allo stabilimento cividalese, che ha visto, oltre ai vertici aziendali e ai rappresentanti di Confindustria Udine, anche la presenza di una delegazione internazionale coinvolta nel progetto del ponte cileno con il vice ministro alle opere pubbliche del governo centrale del Cile, Juan Andrés Herrera.

I componenti del manufatto sono realizzati dall'Acciaieria Fonderia del Gruppo Cividale con materiali che hanno un peso finito di circa 70 tonnellate e che posizionano l'Acciaieria Fonderia fra i leader mondiali del settore.

"Sono molteplici le referenze all'estero del Gruppo - ha commentato Bini - i cui continui investimenti ne hanno consolidato la leadership tecnologica sui mercati dell'energia, della meccanica, delle costruzioni, della componentistica per l'automotive e degli elettrodomestici. La Regione è attenta alle esigenze di questi siti produttivi, che rappresentano una parte significativa dell'economia regionale".

Il ponte Chacao, una volta concluso, si stima nel 2026, risulterà essere il più lungo del Sud America, collegherà il continente con l'isola di Chiloé, situata a 1.100 km a Sud di Santiago del Cile, nella regione di Los Lagos, a 48 km da Puerto Montt e a 5 km da Pargua. Quando il progetto sarà completato, si potrà viaggiare senza interruzioni tra il continente e l'isola di Chiloé.

Durante la visita Bini ha potuto vedere in anteprima anche la fase conclusiva della realizzazione del 'Tallero', il monumento che verrà posizionato in piazza Ponterosso in memoria di Maria Teresa d'Austria.