Biofarma, 2020 in controtendenza

Con l’imminente chiusura dell’anno, Biofarma Group, realtà industriale fortemente sviluppata nell’ambito della formulazione, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici esclusivamente conto terzi, conferma le attese e dimostra di essere un esempio di successo nella realizzazione di un progetto industriale ad ampio respiro.

Il Gruppo, dopo aver avviato il progetto di integrazione tra Biofarma SpA e Nutrilinea a febbraio 2020, ha confermato la propria presenza ai vertici del mercato nazionale ed europeo. Nonostante l’emergenza dovuta alla pandemia di coronavirus non abbia favorito lo sviluppo delle imprese del territorio, l’azienda è andata controtendenza, ottenendo un fatturato in crescita del 10%, che tocca a chiusura del 2020 i 184 milioni di euro. Ma non solo. Tra i risultati raggiunti, si è anche registrato un importante incremento delle risorse sia in termini quantitativi sia qualitativi: il personale dipendente è arrivato oggi a contare oltre 700 collaboratori con l’obiettivo di accrescere le competenze professionali del gruppo, ed è stata creata una solida linea manageriale.

“Il 2020 ha rappresentato un anno fuori dal comune sotto tutti i punti di vista, ma lo abbiamo affrontato con impegno, passione e determinazione raggiungendo risultati molto positivi di cui siamo tutti molto orgogliosi”, afferma Maurizio Castorina, Amministratore Delegato del Gruppo Biofarma. “Chiudiamo quest’anno consapevoli di avere una squadra altamente qualificata e competente, ed è questo che ci ha consentito di attraversare con successo un momento storico difficile, durante il quale si è registrato un calo sia nel settore della nutraceutica sia, in particolar modo, in quello del beauty care. Abbiamo dimostrato la nostra capacità competitiva e continueremo a investire in innovazione e ricerca”.

Il progetto di crescita vede anche ben delineati gli obiettivi per il prossimo futuro che mette al centro la maggiore presenza sui mercati internazionali.

“Vogliamo continuare ad essere partner solidi e affidabili per i nostri attuali clienti e diventare un punto di riferimento anche per chi è alla ricerca di un partner all’avanguardia. Per questa ragione continueremo a sviluppare servizi e prodotti puntando su nuove tecnologie”, interviene Marco Malaguti, Direttore Generale Biofarma Group. “Oggi siamo presenti in 40 Paesi del mondo, ma il nostro mercato di riferimento è ancora l’Italia. Vogliamo espandere la nostra presenza sui mercati esteri incrementando la nostra quota in Europa”.

Nel campo dell’innovazione, il Gruppo punterà nello specifico sull’utilizzo di macchinari all’avanguardia, sulla creazione di nuove formulazioni che rispecchino i bisogni dei clienti e nuovi trend, e su una filiera di produzione sempre più efficiente e di qualità.

“Per noi è di fondamentale importanza continuare a distinguerci in un mercato altamente competitivo”, commenta Germano Scarpa, membro del consiglio di amministrazione del Gruppo e Presidente di Biofarma. “La Ricerca & Sviluppo è un asset strategico, il nostro team è costituito da 50 professionisti che sviluppano oltre 2.000 progetti all’anno, guidati da un costante spirito d’innovazione che attraversa ogni fase del nostro lavoro, dall’ideazione e sviluppo di ogni singolo prodotto all’implementazione di nuove tecnologie all’interno dei nostri laboratori e siti produttivi”.

Innovazione, eccellenza produttiva ed elevata professionalità del team sono quindi i capisaldi dell’azienda, anche in un’ottica di crescita funzionale che guarda verso l’acquisizione di nuove tecnologie e capitale d’innovazione. Questo permetterà a Biofarma Group di continuare ad affermarsi come realtà fortemente attrattiva, in grado di generare un impatto positivo sul territorio e guidare il mercato come leader nello sviluppo e nella fabbricazione di prodotti Health-Care e Beauty Care.