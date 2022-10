Biometano, Snam rileva cinque impianti tra Fvg e Veneto

Snam accelera sul biometano, aggiungendo al proprio portafoglio cinque nuovi impianti nel Nordest. L'operazione da 30 milioni di euro è stata condotta da Ies Biogas, controllata di Snam4Environment. Situati nelle province di Udine, Pordenone, Venezia e Padova, hanno 1 MW di capacità ciascuno. Snam prevede di convertirli dal biogas agricolo, utilizzato per produrre energia elettrica, al biometano, raggiungendo la capacità produttiva di circa 500 metri cubi standard (Smc) ciascuno.

"Attraverso la valorizzazione di reflui zootecnici, scarti agricoli e colture di secondo raccolto - spiega Snam - gli impianti produrranno a regime oltre 22 milioni di Smc l'anno di biometano", una fonte di energia rinnovabile e programmabile adatta alle reti esistenti.

Un ulteriore passo avanti rispetto agli 11 milioni di metri cubi che Ies Biogas si era assicurata il 4 ottobre rilevando quattro impianti a Ostellato (Ferrara) per un totale di circa 4 MW, che con la conversione a biometano garantiscono l'immissione in rete di circa 11 milioni di metri cubi (Smc) l'anno a partire da circa 160mila tonnellate di scarti agricoli di varia natura.

Tre dei cinque nuovi impianti saranno collegati alla rete nazionale per l'immissione diretta del bioCng (gas naturale compresso), mentre gli altri due saranno dotati di un impianto di liquefazione per la produzione di bioGnl (gas naturale liquido) destinato ad alimentare le flotte di veicoli pesanti per la distribuzione delle merci.

Oggi si contano in Italia 35 impianti agricoli per un valore stimato di 773 milioni di Smc di biometano al 2023. Con gli 1,7 miliardi di euro stanziati dai nuovi provvedimenti Snam stima una produzione di 8 miliardi di Smc di biometano annui al 2030, pari a circa il 30% dell'obiettivo del Governo per sostituire il gas russo.