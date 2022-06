Biotecnologie, Fvg in vetrina negli Usa

La Regione Friuli Venezia Giulia dal 13 al 16 giugno sarà presente, tramite Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, al BIO International Convention di San Diego (Stati Uniti), l'evento più prestigioso e di maggior richiamo, a livello globale, nel settore delle biotecnologie. Assieme a Regione e Agenzia sarà presente a San Diego il Cluster Scienze della vita con una delegazione del sistema della ricerca regionale. Lo annunciano gli assessori regionali alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e al Lavoro, istruzione e ricerca, Alessia Rosolen.

La partecipazione della Regione ha l'obiettivo di promuovere il Friuli Venezia Giulia come destinazione ideale per gli investimenti di aziende operanti nel settore delle Scienze della vita. Si tratta, per il territorio regionale, di uno dei settori prioritari di attrazione di investimenti, che si distingue per la dinamicità e la presenza di centri di ricerca di prestigio internazionale e di numerose aziende di altissima qualità.

Nell'ambito del programma della Convention, è prevista una fitta agenda di incontri mirati alla presentazione dei vantaggi competitivi dell'investire nel settore biomedicale in Friuli Venezia Giulia. Numerosi saranno anche gli ulteriori momenti a disposizione per valorizzare le progettualità di investimento attraverso diversi incontri programmati con potenziali partner e investitori.

Un'occasione unica per promuovere l'eccellente sistema regionale all'interno di una vetrina internazionale che conta già oltre tremila aziende registrate e la presenza dei maggiori bio-cluster degli Stati Uniti.