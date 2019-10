BlackRock, il tour dedicato alla sostenibilità

BlackRock, una delle principali società di gestione del risparmio a livello mondiale ha scelto anche quest’anno Friuli Innovazione. Il roadshow 2019 attraversa l’Italia in 17 tappe, come i diciassette principi Onu per lo Sviluppo Sostenibile, per illustrare a gestori, distributori e consulenti finanziari locali e non, le strategie della società nel campo degli investimenti sostenibili. “Value for Values”, organizzato da BlackRock, è un tour nell’Italia che crede nel futuro e che cresce, un approfondimento sui trend che stanno rivoluzionando lo scenario economico e fanno emergere nuovi ambiti di investimento come quello della sostenibilità, uno dei trend più attuali in Europa e nelle giovani generazioni.

La diffusione e il sostegno delle pratiche innovative in ambito sociale è un impegno quotidiano per Friuli Innovazione. Da poco archiviata la giornata di lavori interamente dedicata all’innovazione sociale, a conclusione della prima fase del progetto SIAA - Social Impact for the Alps Adriatic Region, si rinnova l’impegno del Parco Scientifico nell’ambito dell’Innovazione sociale: un nuovo bando e un nuovo progetto alle porte.

Oltre ai team italiani BlackRock, la tappa friulana del primo ottobre ha visto l’intervento di Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione, che ha raccontato come l’acceleratore di impresa friulano viva da protagonista questo momento di grande cambiamento, anche grazie ad un modello di funzionamento che rimane un unicum nel panorama dei parchi scientifici regionali e nazionali.

Friuli Innovazione svolge infatti numerose attività e bandi finalizzati a diffondere l’educazione all’imprenditorialità e a ‘restituire’ al territorio nuove competenze per rafforzare la competitività della regione: dalla gestione del parco scientifico e tecnologico di Udine, che conta oltre sessanta di realtà insediate, alla gestione dell’incubatore certificato d’impresa, che ha supportato la nascita di circa 60 startup e creato oltre 200 posti di lavoro.