Blitz di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca

Intesa Sanpaolo nella notte ha presentato un’offerta a sorpresa per Ubi Banca, che ha appena presentato il suo nuovo piano industriale al 2022. L’istituto guidato da Carlo Messina punta a uno scambio volontario sulla totalità delle azioni di Ubi. Per ogni 10 azioni di Ubi Banca ne saranno corrisposte 17 ordinarie di nuova emissione di Intesa Sanpaolo, valorizzando quindi Ubi 4,86 miliardi di euro. L'obiettivo è acquisire l'intero capitale sociale di Ubi e il successivo delisting e fusione.

Il Cda di Intesa Sanpaolo sottoporrà all'assemblea straordinaria, convocata per il 27 aprile, la proposta di aumento di capitale. Con il perfezionamento dell'offerta, Intesa avrà accesso a oltre 3 milioni di clienti. UnipolSai, in caso di successo dell'Opa, rileverà i rami d'azienda delle compagnie assicurative Banca Assurance Popolari, Lombarda Vita e Aviva Vita, partecipate da Ubi banca, e sosterrà un aumento da un miliardo di euro per Bper.

Entro venti giorni, Intesa presenterà a Consob il documento d'offerta e le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte di Bce, Banca d'Italia, Ivass e le autorità straniere interessate all'operazione. L'obiettivo è acquisire l'intero capitale sociale di Ubi e il successivo delisting e fusione.