Blocco dei licenziamenti, bomba a orologeria

Il blocco dei licenziamenti non farà altro che procrastinare l’inevitabile, ma avrà raggiunto il risultato tutt’altro che lusinghiero di aver condannato a morte moltissime realtà produttive. Enrico Macor, presidente provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Udine non nasconde le fortissime perplessità sulla scelta di bloccare le aziende nella gestione del personale, perplessità se possibile divenute più forti dopo l’annuncio che il blocco è stato esteso fino al 15 novembre prossimo.

“In questo momento molte imprese sono sull’orlo del baratro - sottolinea Macor -. Quasi tutte, in linea di massima, hanno terminato la cassa integrazione per emergenza Covid-19 che era stata loro concessa. Se pensiamo che il secondo segmento di nove settimane si è esaurito a luglio, è chiaro che in questo momento i lavoratori si trovano in azienda senza cassa integrazione, ma l’impresa non può pagare a causa dei problemi causati dal blocco dell’attività e dalle conseguenze della Pandemia sul sistema economico. Inoltre, ci sono diversi settori, tra i quali quelli degli stagionali, per i quali la cassa integrazione è finita da tempo. In questa situazione l’azienda, per cercare di restare in piedi, potrebbe aver bisogno di licenziare. Se un ristorante ha dovuto dimezzare i posti, per esempio, è molto probabile che debba fare a meno di un cameriere, ma deve fare i conti con il blocco dei licenziamenti. E’ un provvedimento dannoso per lo stesso dipendente che, se licenziato, può ottenere l’Anaspi, ma è possibile che questa manovra sia stata fatta per far fronte alle esigenze di cassa dello Stato. Il problema è che tutto ricade sulle spalle delle aziende e per poter licenziare siamo arrivati a situazioni paradossali tanto che neppure la cessazione dell’attività potrebbe essere di per sé sufficiente. Per di più è subentrato un altro obbligo, quello della prosecuzione dei contratti a termine, una disposizione che appare inspiegabile. Se un contratto a termine scade, l’imprenditore è costretto a rinnovarlo. Per altro gli accordi possono essere stati presi prima dell’emergenza, mi pare si tratti di un provvedimento incostituzionale”.



Viene da chiedersi se e come il nostro sistema per il ricollocamento sarà in grado di fare fronte alla possibile emorragia di posti di lavoro.“Ovviamente ogni lavoratore - sottolinea l’esperto - ha determinate caratteristiche e competenze e conta molto anche l’età. Al di là del fatto che la Regione abbia ancora incentivi per le assunzioni e potrà venire parzialmente in contro alle problematiche delle aziende, anche le aziende che vorrebbero assumere restano ferme di fronte alla prospettiva di non poter poi licenziare se è necessario. Si tratta di scelte che non sono state fatte pro azienda e pro lavoratori, perché se un datore di lavoro è senza lavoro lo sono anche i suoi dipendenti. Ecco perché credo che le aziende andrebbero tutelate maggiormente”.Mentre intervistavamo il presidente dell’Ordine provinciale, la proroga del blocco dei licenziamenti era in discussione, ma la preoccupazione era davvero evidente: “L’incertezza è molto forte e coinvolge anche i nostri iscritti - conferma Macor - costretti a fare i conti con normative poco chiare e dai risultati incerti. Le parole semplicità e semplificazione pare quasi siano state cancellate dal vocabolario e ogni provvedimento preso per tamponare la situazione rischia di produrre l’esatto contrario. L’andamento molto negativo del Pil è noto e temo che basti questo dato a spiegare cosa sta accadendo. Se non cambiano repentinamente le cose andrà molto peggio. Basti citare il problema dei trasporti: l’economia si basa anche sul movimento delle persone e se ci si muove a fatica ovviamente gli effetti si vedono subito. Per esempio, come mai mancano collegamenti aerei con Roma? E poi le nostre imprese sono in genere medio piccole e molte attività artigianali, di ristorazione o al dettaglio sono spesso realtà piccolissime e come tali non in grado di reggere all’onda d’urto. Continuo a pensare che servirebbe un Piano Marshall dedicato alle aziende, invece di legare loro le mani e riversare sulle loro spalle il peso degli ammortizzatori sociali che altrimenti ricadrebbe sulle Casse dello Stato”.