Blocco del porto, D'Agostino minaccia le dimissioni

Resta caldissimo, a Trieste, il tema dell’obbligo del Green Pass tra i portuali. Ieri, i lavoratori dello scalo giuliano hanno nuovamente manifestato lungo le Rive per contestare il certificato verde. E, nel corso dell’incontro in Prefettura, hanno confermato l’intenzione di bloccare le operazioni in porto dal 15 ottobre.

Una notizia che non lascia indifferente il presidente dell'Autorità portuale del mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, che ha minacciato di dimettersi se non si troverà un accordo.

I portuali – senza distinzioni - si erano schierati al suo fianco dopo la sentenza dell’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione, che l'aveva destituito dall’incarico di presidente per incompatibilità, in quanto già alla guida del Terminal Passeggeri. Una difesa che D’Agostino non può dimenticare e che lo mette in una posizione ancora più complicata nel caso di uno sciopero a oltranza.