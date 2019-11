Lunedì 2 dicembre, alle 18, nella Sala Cappella, ex Ospedale Militare, in Via Fabio Severo 40, a Trieste, avrà luogo la conferenza “Blockchain e criptovalute: nasce l’Internet del valore” con Francesco Fabris dell'Università di Trieste e organizzata dal Collegio universitario Luciano Fonda di Trieste.

Nell’ottobre del 2008, su una mailing list di crittografi, viene caricato un documento dal titolo: “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, firmato con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Nell’articolo si ipotizza una nuova modalità per lo scambio di valore sulla rete Internet, basato sulla tecnologia denominata Blockchain, effettuato senza la presenza di una banca intermediaria, con transazioni pressoché immediate, a costi molto bassi e in forma anonima.

La rete Bitcoin non ha proprietari e sfugge al controllo di autorità centrali, di banche e di stati nazionali. Da allora sono nate oltre 3000 criptovalute, creando un mercato che oggi vale centinaia di miliardi di dollari. Qualcuno ritiene sia l’inizio di una rivoluzione, lenta e silenziosa, destinata a trasformare in modo irreversibile il concetto di denaro, il sistema finanziario e persino quello bancario.