Bodino-Stratex ritorna in Friuli

Le attività di produzione delle strutture in legno della Bodino-Stratex – realtà nata nel 2017, in seguito all’acquisizione della Stratex di Sutrio da parte della torinese Bodino – passano in mano a Legnolandia, storico gruppo friulano della famiglia De Santa, specializzato nella realizzazione in legno di edifici, giochi per parchi e arredi urbani.

Il cambio di proprietà è stato formalizzato nel mese di settembre, dopo una trattativa che ha visto competere, oltre che Legnolandia, un gruppo trentino e un'organizzazione austriaca. Con la stipula del contratto di affitto del ramo di azienda da parte della famiglia De Santa, il polo produttivo di Sutrio cambia anche nome e diventa Eurostratex.

L’obiettivo è ripartire subito con la produzione di strutture di grandi dimensioni, crescere nel settore delle costruzioni in legno attraverso investimenti tecnologici e nuove tipologie di prodotti per l’edilizia sostenibile, valorizzare i prodotti forestali del Friuli Venezia Giulia.