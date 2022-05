Bono, per Fincantieri la strada è tracciata

"C'è una strada tracciata per il futuro di Fincantieri, non c'è un cambiamento. Abbiamo lavoro per i prossimi 6-7 anni". Lo ha detto l'amministratore delegato Giuseppe Bono, oggi a Trieste, in occasione della consegna del Premio Fincantieri Fieri nell'ambito di Link Festival del Giornalismo.

Parlando della sua carriera e degli ultimi 20 anni in Fincantieri che lascerà a breve, ha ricordato che "a gennaio sarebbero stati 60 anni di lavoro: ho avuto sempre la schiena dritta e sono sempre andato avanti. Sono cambiati tanti governi e ho cercato di indirizzarli verso la direttrice giusta. Non sempre è così: ho conosciuto nella carriera molti colleghi che spesso si sono fatti guidare mentre la politica ha bisogno di persone che indicano" la strada.

"Fare l'imprenditore in Italia è da eroi - ha concluso - rischiamo di andare ogni giorno in galera" riferendosi, in particolare, alla burocrazia.