Bonus 600 euro, in Fvg 70.798 domande accolte

Sono 70.798 le domande per il bonus da 600 euro accolte in Friuli Venezia Giulia. Lo comunica l’Inps nel documento elaborato dal Coordinamento generale statistico dell’Istituto.

Di queste il numero più elevato, pari a 54.120 istanze, è quello relativo ai lavoratori autonomi quali artigiani e commercianti (art. 28); 7.596 sono state, invece, le domande accolte relative ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata (art.27); 5.064, quelle del settore agricolo (art. 30) e 3.474 quelle relative agli operatori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29). Infine, sono 544 i lavoratori dello spettacolo che in Fvg hanno ricevuto l’indennità per il mese di marzo (art.38).

Quasi il 60% delle domande sono pervenute all'Istituto nei primi quattro giorni di aprile. Nel complesso in Italia sono state presentate 4.815.350 di domande di cui 3.995.700 sono state accolte, pari all’82% del totale. Il restante 18% riguarda domande che sono state respinte o sono ancora in fase di istruttoria per approfondimenti e rielaborazioni in corso. Per numero di domande ricevute il Fvg si colloca al quint’ultimo posto nel panorama nazionale.

L’Istituto precisa, inoltre, che entro lunedì 25 maggio prossimo sarà completato il pagamento dell’indennità relativa al mese di aprile per coloro che l’hanno già riscossa in precedenza mediante bonifico bancario (che avrà luogo entro il 29 maggio). Dal 26 maggio si procederà, invece, a mettere in pagamento del bonus per quanti hanno ricevuto il precedente pagamento presso Poste Italiane.