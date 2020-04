Bonus 600 euro, in Fvg evase 52.946 domande

Continuano i pagamenti da parte dell'Inps e relativi alle domande di Bonus pervenute in Friuli Venezia Giulia. A ieri sera, venerdì 17 aprile, sono state evase 52.946 domande relative all’ indennità Covid-19, che prevedono la ricezione direttamente sul proprio conto corrente del bonus da 600 euro previsto dal Decreto Cura Italia. Le pratiche evase sono pari al 73,8% delle domande pervenute in regione, fa sapere l'Istituto.



In netto calo il numero di domande ferme per l’accertamento dell’IBAN con 1.560 richieste in attesa dell’esito della verifica prevista. Nel dettaglio, a Udine rimangono ancora 9.116 pratiche da esaminare, 4.826 a Pordenone, 1.972‬ a Gorizia e 2.884‬ a Trieste.

Qui sotto la tabella con l’aggiornamento dei dati alla data del 17 aprile suddivisi per provincia.

Domande Bonus 600 euro Provincia Domande pervenute In pagamento Verifica Iban in corso Gorizia 7.442 5.470 151 Pordenone 18.785 13.959 308 Trieste 10.163 7.279 224 Udine 35.354 26.238 877 totale FVG 71.744 52.946 1.560