Bonus 600 euro, in Fvg già accreditato a 45mila persone

Continuano a crescere le domande per il Bonus da 600 euro presentate in Friuli Venezia Giulia. A oggi - secondo giorno di pagamento della nuova misura di sostegno per l’emergenza sanitaria da Covid-19 - sono in totale 71.774 le domande pervenute all’Inps, di cui già 45.708 messe in pagamento in regione.

In calo, invece, il numero di richieste ferme per l’accertamento dell’Iban. In regione la percentuale è scesa leggermente al di sotto al 10% del totale, con 7,107 domande in attesa dell’esito della verifica prevista rispetto alle 9mila di ieri.

Nel dettaglio, da Gorizia sono arrivate 7.442 domande, delle quali 4.643 già in pagamento e 769 in lavorazione. Nel Pordenonese, le domande inviate sono state 18.785, 12.167 delle quali in pagamento e 1.564 in fase di verifica. A Trieste le richieste sono state 10.163, con 6.415 in pagamento e 916 in lavorazione. In provincia di Udine, infine, le richieste sono state 35.354; di queste 22.483 sono in pagamento e 3.855 in lavorazione.