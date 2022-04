Bonus edilizia, storico accordo anti-frode a Pordenone

Guardia di Finanza e Associazioni di categoria rafforzano la propria collaborazione per individuare fenomeni fraudolenti legati alle agevolazioni riconosciute per la ripresa del settore edile. La partnership, presentata in una conferenza stampa in Camera di Commercio di Pordenone – Udine, è stata formalizzata con la sottoscrizione di un articolato protocollo d’intesa che individua nella prevenzione e nel contrasto di qualsiasi violazione della legge 77 del 2020, l’obiettivo principale. Firmatari dell’accordo, oltre al comandante delle Fiamme Gialle, colonnello Davide Cardia, Confindustria, Ance e Unione Artigiani di Pordenone, alla presenza del Prefetto di Pordenone, Domenico Lione.

I presidenti hanno sottolineato lo spirito di collaborazione che esiste nel Pordenonese tra mondo delle imprese e istituzioni, quello che ha permesso, in tempo di pandemia, di tenere nelle fabbriche oltre il 70% dei lavoratori. “Quella odierna è una delle numerose buone pratiche – come quella per la sicurezza sul lavoro, che sfocerà il prossimo 29 aprile nell’avvio del primo corso di formazione alla Lef di San Vito al Tagliamento – divenute cifra distintiva del territorio. Quest’accordo è pionieristico, non sottoscriviamo solo un pezzo di carta – ha detto ancora – ma ci ingaggiamo nella lotta contro truffe e abusi pur mantenendo reciproca autonomia”.

Il comandante Cardia ha spiegato che il protocollo “cristallizza la volontà delle parti di voler concorrere al medesimo obiettivo stando tutti dalla stessa parte contrastando chi cerca di approfittare o di far concorrere imprese che tentano di arraffare quanto più possibile di quel che lo Stato ha messo sul piatto. La misura del 110% è un primato italiano, nessuno ne ha una analoga al mondo, dobbiamo proteggerla perché è strumento che incentiva la ripresa del sistema economico-produttivo e aiuta i cittadini. L’accordo di questa mattina – ha concluso – canalizza una collaborazione diretta: noi non possiamo essere ovunque, le sentinelle del territorio saranno le associazioni di categoria proprio come lo saranno i Comuni per il Pnrr”.

Il Prefetto si è detto “felice dell’accordo, perché rappresenta un ulteriore elemento di coesione territoriale fra pubblico e privato che mira sempre a tutelare l’economia sana del Pordenonese. Ci siamo uniti durante la pandemia per individuare delle soluzioni, lo abbiamo rifatto in materia di sicurezza, di nuovo per individuare la migliore solidarietà possibile a favore dei profughi di guerra e, oggi – ha concluso - a tutela dell’economia”.

Ance Alto Adriatico e Unione Artigiani raccoglieranno notizie in ordine alla presenza di cantieri con indici di anomalia e ogni elemento su possibili infiltrazioni criminale nel settore edile e/o nell'intermediazione. Una volta recepite le informazioni le Fiamme Gialle, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnaleranno, laddove necessario per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Le associazioni, a loro volta, comunicheranno alla Guardia di Finanza eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati. Confindustria Alto Adriatico, infine, garantirà, a beneficio del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, le risorse necessarie all'adozione di dotazioni tecnologiche e alla realizzazione di un sistema informatizzato per il monitoraggio dei cantieri.