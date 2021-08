Boom in Borsa per la matricola Ulisse Biomed

Secondo giorno di contrattazioni in Borsa e secondo exploit per Ulisse Biomed, società biotech della diagnostica quotata all'Aim Italia, con sede amministrativa a Udine e negli Stati Uniti e laboratori nell’Area Science Park a Trieste e all’Institute of Human Virology dell’Università del Maryland a Baltimora.

Dopo il +61% dell'esordio, le quotazioni sono salite oggi di un altro 20% a metà giornata circa e sono state sospese in asta di volatilità quando segnavano 3,88 euro. Il collocamento, al prezzo di 2 euro per azione, si era concluso la settimana scorsa con una domanda oltre cinque colte superiore all’offerta.

L'approdo in Borsa è avvenuto attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale da 4,5 milioni (5 milioni in caso di greenshoe) e con una richiesta di 5,3 volte l'offerta. Ai valori attuali di Borsa la società capitalizza circa 28 milioni.