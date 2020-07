Boris Dijust presidente di Informest

Boris Dijust è il nuovo presidente di Informest. È stato nominato dalla Regione durante l’Assemblea ordinaria dell’Agenzia il 30 giugno. Succede a Claudio Cressati che ha chiuso il suo mandato a giugno.

Gli altri membri del nuovo Consiglio di amministrazione che passano da cinque a quattro sono: Gianfranco Marino (vicepresidente) Giorgio Clama e Rita De Luca (consiglieri). E' stato nominato anche il Collegio dei revisori dei conti con Vittorio Pella (presidente), Roberto Ziani e Monica Barbiero revisori effettivi, Silvia Brini e Andrea Zanutta revisori supplenti.

Dijust, classe ’62, è stato per 36 anni un componente della Polizia di Stato dove ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi che lo hanno portato ad ottenere il grado di commissario. Specializzato nei servizi di polizia di frontiera e dell’immigrazione, ha svolto diverse missioni all’estero in Paesi Ue. E’ stato docente di falso documentale e responsabile di settore presso l’ufficio di Polizia di Frontiera Aerea e Marittima dell’Aeroporto di Ronchi dei Legionari.

Fresco di nomina, Dijust si è recato questa mattina ad Informest per incontrare il Direttore Ivan Curzolo ed i collaboratori presenti in sede secondo la temporanea riorganizzazione del personale che Informest ha attuato nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento Covid-19. Assieme al Direttore, Dijust ha da subito esaminato le attività in corso dell’Agenzia e il portfolio progetti di cooperazione internazionale. Il Direttore, Ivan Curzolo, ha presentato le sfide che attendono il nuovo Consiglio di Amministrazione nel prossimo triennio.

“Il Consiglio di Amministrazione si insedia in un momento storico particolarmente complicato – commenta Dijust - il territorio richiede un sostegno significativo per uscire dalla crisi causata dal Covid-19. Ci stiamo preparando al nuovo periodo di programmazione comunitaria 2021-2027 e sono certo che grazie alle competenze e al ruolo di Informest saremo in grado di catalizzare nuove risorse per il Friuli Venezia Giulia".

L’assemblea ordinaria del 30 giugno ha inoltre approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; il Fondo di dotazione di Informest è stato utilizzato in modo inferiore rispetto a quanto autorizzato dall'assemblea degli associati con l'approvazione del bilancio preventivo 2019 (- 44.59% pari a 396.567 euro). Nel dettaglio, l'analisi del bilancio consuntivo evidenzia un valore pari a 2.419.277,00 euro costituito dalle voci relative ai ricavi derivanti dai contributi su progetti e al cofinanziamento dell'attività, mediante l'utilizzo del Fondo di dotazione.