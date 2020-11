Borse di studio e posti di lavoro con la Banca d'Italia

Anche quest’anno la Banca d’Italia offre sette borse di studio post lauream destinate a brillanti laureati, intenzionati a perfezionare gli studi all’estero, presso Atenei di eccellenza nel panorama internazionale e 30 posizioni lavorative aperte tramite concorso.

Giovedì 12 novembre alle 10, nel corso di un incontro virtuale sulla piattaforma Microsoft Teams, Banca d'Italia illustrerà requisiti e opportunità delle borse di studio e delle posizioni lavorative.

BORSE DI STUDIO. Possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea in una delle università italiane e abbiano svolto una tesi con contenuti originali e/o innovativi su argomenti in linea con i campi indicati.

Tre borse Stringher: economia politica e politica economica; due borse Mortara: metodologie matematiche, statistiche ed econometriche, principalmente finalizzate all’analisi delle istituzioni, dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione; due borse Menichella: interrelazioni tra crescita economica e ordinamento giuridico nonché degli impatti della regolamentazione sulle attività economiche.

Requisiti di partecipazione per candidarsi alle borse di studio: Laurea magistrale conseguita dopo il 16 novembre 2018 con votazione minima 110/110. La scadenza per l'invio delle candidature è il 17/11. Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento verrà erogato (al lordo dell’imposizione fiscale) l’importo di 27mila euro suddiviso in quattro rate.

POSIZIONI LAVORATIVE. Sono destinate a laureati in discipline economico/aziendali, economico/politiche o economico/finanziarie. Requisiti di partecipazione per candidarsi alle posizioni lavorative: Laurea in una delle discipline sopraelencate con votazione minima 105/110. La scadenza per l'invio delle candidature è il 24/11.

La Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica italiana. E’ parte integrante dell'Eurosistema e del Sistema europeo di banche centrali. Persegue finalità d’interesse generale nel settore monetario e finanziario quali il mantenimento della stabilità dei prezzi, obiettivo principale dell’Eurosistema, la stabilità e l’efficienza del sistema finanziario e gli altri compiti ad essa affidati dall’ordinamento nazionale. La Banca d’Italia è un’organizzazione di circa 6.600 persone con competenze multidisciplinari la cui struttura organizzativa riflette le tre dimensioni in cui opera l'Istituto: internazionale, nazionale e locale.