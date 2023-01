Borse di studio per imprenditori e dirigenti 'sostenibili'

Nove borse di studio del valore complessivo di 6.100 euro sono messe a disposizione dalle camere di commercio della Venezia Giulia e di Pordenone-Udine, da Confindustria Alto Adriatico e da Confcommercio Gorizia per partecipare al primo corso di aggiornamento e perfezionamento “Environmental, social and governance – Esg training program” dell’Università di Udine.

Il corso, al quale ci si può iscrivere fino al 2 febbraio, intende formare imprenditori e dirigenti d’azienda affinché adottino modelli di business sostenibili. Cioè che sappiano coniugare gli obiettivi di redditività, competitività, creazione di valore con la tutela dell’ambiente e l’accrescimento del benessere sociale. L’iniziativa formativa si terrà da marzo a giugno 2023 e prevede 80 ore di lezioni, in presenza e online. Per maggiori informazioni visitare la pagina web del corso.

La Camera di commercio Venezia Giulia-Azienda speciale per la zona Franca di Gorizia partecipa con quattro borse di studio di 600 euro ciascuna, la Camera di commercio Pordenone-Udine con due da 1000 euro, destinate a imprenditori, aspiranti imprenditori, consiglieri di amministrazione, di piccole o medie imprese. Nel caso di Confindustria Alto Adriatico-Alto Adriatico Energia si tratta di due borse di studio da 600 euro riservate agli associati.

Per informazioni sulle borse di studio contattare: per la Camera di Commercio Venezia Giulia, l’Azienda speciale per la zona Franca di Gorizia, Ufficio di gabinetto, 0481 384285; per la Camera di Commercio di Pordenone–Udine, l’ufficio di segreteria, 0432 273224, segreteriagenerale@pnud.camcom.il; per Confindustria Alto Adriatico, l’Area sicurezza, ambiente, logistica, 0434 526415; per Confcommercio Gorizia, 0481 582811.

Il corso è rivolto a imprenditori; consiglieri di amministrazione, dirigenti e responsabili di piccole e medie imprese; persone che ricoprano o siano destinati a ricoprire ruoli nell’ambito della sostenibilità in azienda; laureati di qualsiasi classe interessati a maturare una conoscenza approfondita sulla sostenibilità in ambito economico-aziendale.

L’iniziativa è organizzata dall’Ateneo friulano in collaborazione e con il sostegno di Osservatorio Socialis, Camera di commercio Venezia Giulia-Azienda speciale per la zona Franca di Gorizia, Camera di commercio di Pordenone-Udine, Confindustria Alto Adriatico, associazione AnimaImpresa.