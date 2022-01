Boss Technologies raddoppia il fatturato nel 2021

Boss Technologies, l’innovativa startup friulana insediata a Friuli Innovazione che produce macchinari ad alto valore tecnologico, sigilla il 2021 raddoppiando il fatturato rispetto all’anno precedente.

E nel 2022 prevede di superare la soglia del milione di euro. “Il giro d’affari attuale è generato dalle attività legate al core-business”, spiega l’ad Livio Lendaro. “Ora attendiamo un significativo sviluppo generato sia dai nuovi mercati sia dalla vendita di innovative interfaccia uomo-macchina”.

Il team R&S di Boss Technologies – che ha già all’attivo due brevetti — è infatti da alcuni mesi al lavoro per sviluppare un progetto che coinvolge anche l’Università degli Studi di Udine. “Riteniamo che il Friuli Venezia Giulia sia un terreno fertile per i nostri piani di lavoro e ci auspichiamo di farli crescere in tempi rapidi mettendo in campo le nostre competenze e le relazioni attivate sul territorio. La sfida – conclude Lendaro - sarà realizzare impianti tecnologicamente efficienti che riducano l’impatto ambientale”.