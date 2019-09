Bouvard Italia acquista Gusparo

La Bouvard Italia acquista la Gusparo di Coseano, ditta specializzata in prodotti da forno. "Non c’è ancora l’ufficialità", ci riferisce Michela Martin della Cgil, "ma voci sempre più insistenti si stanno rincorrendo nella zona collinare e tutto fa supporre che l’operazione sia già a buon punto, se non addirittura conclusa".

Bouvard Italia, che fa parte dell’omonimo gruppo francese, ha puntato molto su questa zona dove, nel 2017, è entrata in Eurocackes, azienda che produce merendine destinate alla grande distribuzione, investendo su impianti e personale. "Attualmente lo stabilimento di Fagagna", spiega Giorgio Spellat della Cisl, "occupa 400 addetti che riceveranno anche per il prossimo triennio il premio di risultato. La Bouvard ha investito sia sulle strutture sia sulle linee di produzione, alcune delle quali cambieranno entro l’anno".