Braccio di ferro Civibank-Sparkasse, dalla finanza alle aule di giustizia

La vicenda dell’Opa di Sparkasse su Civibank si sposta dal mondo della finanza alle aule di giustizia. Anche se l’offerta pubblica d'acquisto lanciata dalla banca altoatesina ha avuto successo, superando la quota minima del 45% del capitale sociale, la partita non può dirsi completamente chiusa.

A riaprirla, almeno in linea teorica, la mossa del Cda di Civibank che, sotto la guida della presidente Michela Del Piero si è riunito oggi per esaminare la situazione e definire le diverse azioni legali, alcune già avviate altre annunciate attraverso una nota al termine del Cda.

Civibank è pronta a muoversi su vari fronti. Il primo è un ricorso al Tribunale dell’Unione Europea, al quale la banca di Cividale, attraverso i propri avvocati, ha depositato un ricorso il 25 aprile. Nel merito, con questa azione legale Civibank vuole “accertare l’effettivo rispetto della legge” riguardo all’offerta pubblica di acquisto da parte non solo di Sparkasse, ma anche della Fondazione Sparkasse, che controlla la banca altoatesina al 63,6%, chiedendo al Tribunale l'annullamento dell’autorizzazione all’Opa da parte delle Bce, arrivato il 23 marzo scorso.

L’appiglio di Civibak è legato alla cosiddetta “Legge Amato” sulle privatizzazioni degli enti pubblici creditizi, che introduceva l’obbligo per le Fondazioni bancarie di dismettere partecipazioni detenute in altre società e il divieto di assumere nuove partecipazioni di controllo in altre banche. Norme per le quali la Fondazione Sparkasse aveva ottenuto una deroga - che mirava a preservare l’identità territoriale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale - in quanto operante prevalentemente in una regione a statuto speciale, come il Trentino Alto Adige. Tra queste pieghe si muove il ricorso presentato da Civibank secondo cui la deroga è valida per le partecipazioni, ma non per l’acquisizione del controllo di nuove banche.

Il Cda oggi ha anche deliberato un’altra iniziativa di tutela – ancora in via di proposizione - di fronte alla giustizia amministrativa italiana, per “ottenere l’annullamento dell’operaizone, che a suo parere sarebbe inficiata dalla “violazione del divieto di acquisizioni extra-regionali”.

Fin qui le novità. La banca friulana, inoltre, aveva già fatto una segnalazione alla Consob per “verificare l’effettivo rispetto del principio di correttezza, completezza informativa e di parità di condizioni offerte da parte di Sparkasse a taluni azionisti”.

Infine, c’è il fronte aperto a metà aprile dal “Comitato soci e amici della Civibank” che, attraverso l’avvocato Gianluca Romagnoli, si è rivolto a Consob e Mise per chiedere una valutazione sulla legittimità dell’operazione da parte di Sparkasse e Fondazione Sparkasse, sempre in merito al divieto di acquisire nuove partecipazioni bancarie di controllo.

La replica

Stupore e immediata reazione. Se guerra sull’Opa deve essere, sarà senza esclusione di colpi. Dopo l'annuncio di Civibank del ricorso al Tribunale dell’Unione Europea e alla giustizia amministrativa italiana per l’annullamento dell'operazione, la Cassa di Risparmio di Bolzano replica in modo perentorio. Attraverso una nota, Sparkasse ammette di aver “appreso con sorpresa delle iniziative giudiziarie intraprese dal consiglio di amministrazione di Civibank con l'evidente intento di ostacolare il regolare svolgimento e l’adesione alle Offerte pubbliche”. Per l'istituto di credito altoatesino è “singolare il tempismo di iniziative assunte nel momento in cui è stata già superata la soglia minima di adesioni all'offerta”, fissata al 45%.

La replica non arriva solo a parole: Sparkasse si riserva di valutare il merito dei ricorsi annunciati e, fa sapere la nota “reagirà in ogni sede nei confronti di iniziative come quelle oggi rese note, che hanno quale unico scopo il tentativo di interferire con il normale corso delle Offerte, in frontale contrasto con l’interesse degli azionisti di Civibank ai quali il consiglio di amministrazione è e sarà tenuto a rispondere”.

Da Bolzano i vertici della Cassa di Risparmio non temono di aver commesso errori e rimarcano che “sia la Fondazione sia Sparkasse hanno agito nel pieno rispetto della normativa” e sono state ottenute “tutte le necessarie autorizzazioni”.