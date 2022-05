Brand Reputation per le imprese a Gorizia

L’Università di Udine in collaborazione con AnimaImpresa e con il contributo del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia organizzano il workshop “Brand Reputation: asset strategico per l’impresa”, che si terrà martedì 24 maggio dalle 11 alle 13 nell’aula magna della sede di Santa Chiara in via Santa Chiara 1 a Gorizia.

Intervengono Paolo Omero, CEO di infoFACTORY e Andrea Menegon, CEO di Birrificio 620passi e coordinerà Renata Kodilja, docente dell'Università di Udine. Il workshop è gratuito ed è aperto non soltanto agli studenti e studentesse del corso di laurea triennale in Relazioni pubbliche e laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni e agli altri studenti dell’ateneo interessati, ma anche ai professionisti della comunicazione d’impresa.

Il workshop intende proporre una riflessione su come proteggere, monitorare e misurare la brand reputation, intesa come indicatore della qualità del brand e dell’azienda. Si tratta di un indicatore che muta, in positivo o in negativo, in seguito a diversi fattori e che agisce in modo sensibile, direttamente o indirettamente, nella costruzione del valore dell’azienda e del brand, giocando così un ruolo determinante agli occhi degli stakeholders. Da qui la crescente esigenza di definirne il peso e di comprenderne la correlazione con le prestazioni dell’azienda. Attraverso la presentazione di un caso aziendale di successo si vorrà mettere in evidenza come godere di una buona reputazione sia di fatto un vantaggio per le aziende, poiché influenza le scelte dei clienti e anche dei partner commerciali, e come sia allo stesso tempo una garanzia per gli stakeholders, che traggono a loro volta vantaggio nell’investire risorse in un’azienda stabile e di qualità.

Saranno sei i temi importanti su cui il workshop porrà l’attenzione: l’identificazione dei luoghi online di discussione, l'analisi degli elementi positivi e negativi del proprio marchio e prodotto, la definizione dei motivi che producono una reputazione negativa, la verifica delle reazioni degli utenti dopo una campagna di marketing, il confronto del posizionamento rispetto ai concorrenti e l'analisi degli aspetti positivi e negativi dei concorrenti.

Associazione Animaimpresa, partner di progetto, svolge attività finalizzate alla promozione e alla diffusione della responsabilità sociale d’impresa e dello sviluppo sostenibile presso aziende, enti, istituzioni ed organizzazioni in genere, attraverso idee innovative e progetti mirati.