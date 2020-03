Breda assicura i dipendenti per il Covid-19

Un piano assicurativo totalmente gratuito per ogni dipendente, con l’obiettivo di dare supporto economico e assistenziale in caso di ricovero causato da Coronavirus. È quanto stipulato da Breda, l’azienda di Sequals leader nel settore dei portoni sezionali, che ha scelto di fornire ai propri collaboratori, e alle loro famiglie, una sicurezza aggiuntiva nell’affrontare questa drammatica emergenza sanitaria.

Per ognuno dei circa 120 dipendenti dell’azienda è stata infatti attivata una polizza assicurativa che, in caso di infezione da Covid-19, prevede un’indennità di ricovero giornaliera e un’ulteriore indennità di convalescenza corrisposta in seguito a un ricovero in terapia intensiva.

Alle garanzie economiche si affianca poi un pacchetto di servizi alla persona, fruibili a partire dalla dimissione ospedaliera e volti a facilitare le attività quotidiane essenziali durante la degenza domiciliare. Dai trasporti all’assistenza medica, fino alla possibilità di avvalersi dell’aiuto di collaboratrici familiari, baby-sitter e pet-sitter, questa particolare assicurazione mira a dare un sostegno quanto più completo alle famiglie colpite dal virus.

L’iniziativa ha fatto seguito all’applicazione di severe norme anti-contagio all’interno della sede Breda a Sequals. Dopo l’avvio dello smart working e di una riduzione del personale presente all’interno degli impianti produttivi, lo scorso venerdì l’azienda aveva comunicato la decisione di sospendere le attività fino a data da destinarsi.

“L’obiettivo – recita il comunicato diffuso a clienti e fornitori dalla dirigenza – è quello di tutelare la salute dei nostri collaboratori e permettere loro di affrontare questa emergenza in sicurezza insieme alle proprie famiglie”.