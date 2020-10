Breda lancia la nuova porta rapida coibentata

Guarda a un’industria sempre più sicura e sostenibile Breda, l’azienda di Sequals leader nel settore dei portoni sezionali evoluti, che ha presentato al mercato la sua prima porta rapida coibentata. Un’innovazione con cui il marchio punta a migliorare le condizioni di lavoro all’interno degli impianti produttivi e a diminuire i consumi per riscaldamento e refrigerazione, nell’ottica di una riqualificazione delle attività aziendali, sempre meno impattanti sull’ambiente.

Thunder, questo il nome della nuova serranda avvolgibile, sfrutta i suoi pannelli in alluminio da 50 millimetri per ottenere eccellenti performance di isolamento termico e acustico, garantendo agli operai una temperatura gradevole in ogni stagione e un ambiente di lavoro più silenzioso.

Ma a fare la differenza è anche lo speciale sistema di avvolgimento a spirale che consente alla porta di sollevarsi con un solo tocco, a una velocità di due metri al secondo: in caso di pericolo, le porte d’uscita si aprono con grande rapidità, rimanendo sollevate durante il transito di persone e macchinari, grazie a una barriera di fotocellule a 22 raggi.

Massima attenzione verso il personale, che si affianca a un’eccellente versatilità di utilizzo. Con Thunder, infatti, Breda offre all’industria una soluzione a basso impatto per isolare con efficacia qualsiasi ambiente, dalle sale adibite alla catena del freddo, fino agli impianti – come le verniciature – soggetti a migrazione dei materiali. Il beneficio è quindi doppio: da una parte quello ecologico, strettamente legato a un risparmio anche economico sui consumi, dall’altro quello di una migliore qualità dell’ambiente di lavoro.

E anche in un anno di particolare fragilità per le imprese, Breda si conferma al fianco dell’industria con innovazioni in grado di rispondere alle rinnovate esigenze del settore. Motore di tale dinamismo è un reparto di Ricerca&Sviluppo all’avanguardia, capace – anche durante i mesi di fermo – di intercettare i trend internazionali, che sempre più spesso vedono il portone sezionale trasformarsi da semplice chiusura per garage a parete mobile, sicura e di design, con cui creare nuovi e confortevoli ambienti per l’azienda e la casa. Uno sguardo avanzato, che Breda volge sempre più spesso verso l’estero, per soddisfare la richiesta crescente di vivere ogni spazio in modo smart.