Brevetti, il gap italiano

Perché in Italia le imprese brevettano meno delle altre aziende in Europa? Sarà questo l’argomento al centro della puntata di giovedì 31 ottobre di Friuleconomy, in onda alle 21 su Telefriuli (canali 11 e 511 in Hd, diretta streaming su www.telefriuli.it). Con Massimo De Liva ne parleranno in studio Paolo Galiano, di Alifax, Davide Petraz, Studio Glp, e Denis Dusso, Safety Case Specialist at Systra-Parsons JV Doha Metro. Nell’arco della puntata, ci saranno anche i contributi video di Roberto Siagri, Eurotech, e Massimo Burigotto, Danieli & C. SpA.