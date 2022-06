Brindisi in azienda per i 70 anni di Sante Chiarcosso

"Settanta non è il numero di anni d’età: per un autotrasportatore, è solo un’indicazione di velocità da rispettare sulle strade!". Seguendo questo assunto, Sante Chiarcosso ha festeggiato il suo 70esimo compleanno in azienda, nella sede di via Oderzo del Gruppo Chiarcosso. Alla breve e, comunque, significativa cerimonia, hanno partecipato il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, i professionisti che seguono l’azienda, i principali collaboratori e i dipendenti del Gruppo.

“Non mi sento un uomo di 70 anni - ha commentato Sante Chiarcosso -, ma uno che lavora, che ha tanti interessi ed è attorniato da collaboratori che li condividono. Viviamo tempi complicati da tante difficoltà: c’è la guerra, arrivano bollette alte e, una volta risolto un problema, ne arriva subito un altro da affrontare. Nonostante tutto, abbiamo pensato ai nostri dipendenti che ogni giorno lavorano sulle strade: festeggio i 70 anni premiando con un voucher di 200 euro in busta paga a metà anno, confidando di riuscire a fare altrettanto a fine anno. E’ uno sforzo importante, non scontato: dal momento che le cose sono positive e che ho passato un traguardo di rilievo, ho pensato di dare un premio ai miei collaboratori. A dimostrazione della mia volontà di costruire un futuro sempre all’insegna dell’impegno professionale e, almeno speriamo, più sereno”.

Il Prefetto Marchesiello, fin dal suo insediamento a Udine, ha dimostrato elevata considerazione per la serietà e l’impegno che il Gruppo Chiarcosso, anche e soprattutto attraverso le iniziative di Help Haiti e Pane Condiviso, ha sempre messo in pratica. Per permettere lo svolgimento dell’edizione 2021 della Corsa per Haiti, il Prefetto si era prontamente attivato per favorire, a sole 24 ore dal via dell’evento, un cambio di percorso dovuto a una frana che, la sera precedente, aveva ostruito la strada di passaggio della corsa.

“Sante Chiarcosso è una persona molto pratica, uno sportivo: elementi che rappresentano, per me, un valore aggiunto. Con lui abbiamo condiviso un iter per l’organizzazione di un evento come la Corsa per Haiti, manifestazione che riveste un’importanza strategica per la popolazione haitiana. Mi ha fatto davvero piacere lavorare con il dottor Chiarcosso e, fin da subito, mi sono reso conto che la fiducia era ben riposta anche dalla sua parte”, ha detto il Prefetto.

Nel corso dell’incontro, prima dei brindisi con tanto di torta personalizzata, Sante Chiarcosso ha voluto ricordare i momenti salienti della sua vita, fin dai primi anni, quando fu costretto ad allontanarsi dal Friuli per esigenze familiari. La presenza, alla festa in Azienda, dei parenti stretti e degli amici più cari, ha dato ulteriore significato e un’emozione particolare ai ricordi del dottor Chiarcosso.