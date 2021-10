Buone pratiche e azioni virtuose in azienda

Si terrà venerdì 15 ottobre a partire dalle 9 nell’Auditorium della Regione a Udine l’evento di premiazione delle migliori pratiche e azioni virtuose realizzate da aziende ed enti regionali in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Responsabilità Sociale d’Impresa e welfare aziendale.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto “PerCoRSI in FVG 2 – Percorsi per la salute, la sicurezza e la qualità della vita lavorativa in Friuli Venezia Giulia” con capofila Ires Fvg e cofinanziamento del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del Por, in collaborazione con la Regione.

L’evento sarà anche l’occasione per un confronto e approfondimento con alcuni interlocutori privilegiati, nazionali e regionali, sulle sfide future per la sostenibilità e la qualità del lavoro a cui saranno chiamati nei prossimi anni imprese ed enti regionali. L’iniziativa, per la quale ci sono ancora posti disponibili, si svolge nel rispetto delle misure anti-Covid e l’accesso all’Auditorium è consentito previa registrazione ed esibizione del Green Pass. La partecipazione all’evento rilascia crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti.

Nel programma sono previsti gli interventi di saluto dell'assessore Alessia Rosolen; di Santo Romano, Direttore Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria del Veneto; di Chiara Cristini, ricercatrice Ires Fvg e referente del progetto PerCoRSI FVG 2.

A seguire, dalle 10.15, tavola rotonda 'Dialoghi di sostenibilità e qualità del lavoro' con Fabio Lo Faro, direttore Inail Fvg, Rossella Sobrero, presidentessa Ferpi Federazione Relazioni Pubbliche Italiane, e Pierluigi Stefanini, presidente ASVIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; modera Elena Del Giudice, giornalista del Messaggero Veneto e di NordEst Economia; grafica di Sara Pavan, illustratrice e grafic designer.

Alle 11.30 consegna dei premi alle Aziende virtuose; chiusura lavori alle 13.