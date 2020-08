Buoni postali ultima chiamata

In materia di buoni postali fruttiferi, Federconsumatori comunica che ottenere gli interessi corretti è ora possibile anche per i buoni già incassati, degli anni 1986 (a partire dal 1° luglio), 1987, 1988 e 1989, ma è necessario muoversi in fretta poiché su di essi si avvicina il rischio della prescrizione. Tra i risultati più recenti, spiccano i casi di tre consumatori della nostra regione che hanno ottenuto il riconoscimento di interessi aggiuntivi sui propri titoli per importi superiori ai 100mila euro. In provincia di Udine, il caso più eclatante è quello di una nostra associata titolare di quattro buoni postali ordinari Serie Q/P da 5 milioni di lire emessi nel 1988. L’anziana signora, dopo essersi rivolta a Federconsumatori, si è vista riconoscere l’esorbitante importo di 195mila euro netti in aggiunta a quanto già previsto da Poste, ottenendo di fatto quasi il triplo di quanto inizialmente le veniva prospettato dall’Istituto.



Per la risparmiatrice è stato sufficiente presentarsi agli sportelli dell’associazione con la copia fronte/retro dei buoni postali in suo possesso, e avviare le opportune pratiche di reclamo e di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, il quale ha poi sancito il diritto della risparmiatrice a vedersi riconoscere gli interessi nella misura più corretta riportata sul retro dei titoli., dove si registra il caso di una giovane consumatrice che, avendo ereditato sette buoni fruttiferi del 1987, si è rivolta a Federconsumatori per controllarne l’effettivo valore e vedersi poi riconoscere interessi aggiuntivi pari a. Un ulteriore caso rilevante è quello di une riscossi negli ultimi anni, il quale ha ricevuto da Poste la liquidazione di. Quest’ultimo caso dimostra che ci si può infatti rivalere nei confronti di Poste anche nel caso in cui i buoni siano già stati regolarmente incassati allo sportello e pure se si è inizialmente sprovvisti di una loro fotocopia. Le pratiche si concludono normalmente nell’arco di pochi mesi, grazie a procedure arbitrali piuttosto snelle ed economiche., e anche per quelli incassati, a patto che il rimborso non sia avvenuto più di dieci anni or sono. Raccomanda però a tutti i risparmiatori che avessero già incassato i buoni negli ultimi anni di, visto che su di essi potrebbe concretizzarsi il rischio della prescrizione.