Business Travel, crescita record per BizAway

BizAway è l'azienda che in Europa, nel settore del Business Travel, è cresciuta più velocemente con un tasso di crescita assoluto del 1398,8%. A dirlo è la quinta classifica annuale stilata dal quotidiano britannico Financial Times e da Statista, che individua le 1.000 aziende che crescono più rapidamente in Europa e che ha consacrato quelle del settore tecnologico come le più dinamiche, con 218 presenze. Con 269 aziende, l'Italia quest'anno è stata, per la prima volta, il Paese con il maggior numero di rappresentanti in classifica.

BizAway si è piazzata all'88esimo posto assoluto. I numeri parlano chiaro per questa realtà fondata nel 2015 con sedi in Italia e in Spagna, che, nel periodo di riferimento, è passata da 4 a 38 dipendenti e da 222mila euro a 3.305 milioni di euro di fatturato (+146,1%).

Per BizAway si tratta del battesimo a livello europeo nella classifica: "A novembre eravamo entrati a far parte dell'omologa classifica italiana "Leader della crescita 2021", stilata dal Sole24Ore e da Statista, posizionandoci al 12esimo posto", commentano i co-fondatori Luca Carlucci e Flavio del Bianco di BizAway. "E ora, questo ulteriore riconoscimento europeo ci riempie di orgoglio, perché abbiamo sbaragliato i nostri diretti concorrenti, conquistando il primo posto nella categoria 'Travel & Leisure'".

Nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato l'ultimo anno, BizAway nel 2020 ha acquisito 70 nuove aziende clienti (che portano a 600 il totale) e, con 15 assunzioni, è ad oggi è arrivata a contare 56 dipendenti. Inoltre, sempre lo scorso anno, attraverso due distinti round di finanziamento, il fondo spagnolo MundiVentures ha investito un totale di 4,5 milioni di euro nella scaleup italiana.