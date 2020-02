C'è un virus che si aggira per l'economia

Un virus si aggira per l'economia. Parliamo dell’epidemia legata al Covid-19, più comunemente noto come Coronavirus, che sta causando diversi problemi alle strutture produttive cinesi. Cosa è successo in Cina e sui mercati? Cosa succederà? Sarà questo il tema al centro della trasmissione Economy Fvg, in onda questa sera alle 21 su Telefriuli (canale 11 o 511 in Hd, in streaming su telefriuli.it).

Con Alfonso Di Leva ci saranno Luigino Pozzo, presidente Pmp, Fabio Londero, presidente Turismo 85, Marco Andreozzi, tecnologo e conoscitore della Cina, e Roberto Corciulo, Ic&Partners (in collegamento Skype da Manila). Previsti anche contributi video con testimonianze dirette dalla Cina.