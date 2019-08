C'è già un'offerta per la Safop

E’ stato pubblicato oggi il bando di gara per l’acquisizione della Safop ed è già stata depositata un’offerta. Il documento prevede una base d’asta di 1,6 milioni di euro, ovvero il valore della perizia di stima, una cauzione del 10% per partecipare, pagamento a 30 giorni dall’aggiudicazione e l’assunzione di almeno 15 persone al momento della ripartenza.

L’asta si terrà l’11 settembre e i partecipanti alla gara avranno 33 giorni di tempo per presentare la propria offerta. Come accennato, un acquirente, un’azienda friulana, ha già avanzato la sua proposta versando la cauzione di 160mila euro.

Intanto, per l’acquisizione della Safop è sceso in pista anche un gruppo indiano. Si tratta della Hyt Engineering, che opera nello stesso settore dell’azienda della Comina e che produce macchine per torni a ruota per ferrovie e metropolitane, detenendo il 90% del mercato nel subcontinente asiatico.

“Il gruppo indiano – spiega Cristiano Danelon della Fiom Cgil – vuole espandersi in Europa e per questo motivo giudica particolarmente appetibile la Safop, da acquisire in blocco. In particolare - continuano i sindacati che oggi si sono incontrati con il possibile acquirente - è interessato ai torni con i quali fare alberi motore per navi e le valvole per impianti idraulici”.

L’azienda indiana, che conta 700 dipendenti ed è in forte crescita, sarà di nuovo a Pordenone a fine agosto per ulteriori approfondimenti.

Lunedì alle 12, infine, sindacati e rappresentanti degli industriali saranno a Roma al Mise per sottoscrivere l’accordo che garantirà ai 68 dipendenti la cassa integrazione della durata di un anno a partire dal giorno della dichiarazione di autofallimento.