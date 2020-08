Cabina di regia per la Piattaforma UirNet

Il 27 luglio il Cda di UirNet ha dato avvio alla creazione di una cabina di regia che avrà il compito di coadiuvare e supportare il Consiglio di Amministrazione dell’organismo pubblico nelle attività di elaborazione e realizzazione del nuovo Progetto di Piattaforma Logistica Digitale e Nazionale inerente in particolar modo lo sviluppo e l’implementazione dei sistemi di interesse nazionale Port Community System (Pcs), Freight Village System (Fvs) e Corridoio Controllato Doganale (Ccd) nel rispetto degli atti di concessione per l’estensione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale (Pnl).

Ne faranno parte tutti i delegati delle Confederazioni e Associazioni Nazionali, rappresentanti di categorie produttive, Assoporti e Uir, interessati allo sviluppo e implementazione della Pnl.

Su proposta del presidente della Uir, Matteo Gasparato, nella sua veste anche di consigliere UirNet è stato nominato con il voto unanime del Cda come Presidente di questo nuovo organismo Zeno D’Agostino, quale personalità di chiara fama e riconosciuta nelle discipline collegate al settore Logistica e Sistemi di Trasporto Merci e Intermodalità.

Il presidente di UirNet, Lorenzo Cardo, si dice pienamente soddisfatto della scelta compiuta: “D’Agostino, oltre a ricoprire il ruolo di presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e vice-presidente di Espo (European Sea Ports Organization) dal novembre del 2018, è un manager di comprovata esperienza del settore e docente di economia del territorio, logistica e trasporto merci. Riteniamo di aver operato una scelta di alta qualità e di grande esperienza capace di dare finalmente un’impronta fattiva al progetto che abbiamo il compito di realizzare compiutamente”.

Al tavolo faranno parte appunto Agenzia delle Dogane, Alis, Anasped, Anita, Assiterminal, Assocad, Assofer, Assologistica, Assoporti, Capitanerie di Porto, Federagenti – Agenti Marittimi, Federtrasporto, Fedespi, Fercargo, Slala, Trasporto Unito, Uir, Unatras.

Matteo Gasparato aveva lanciato la necessità della creazione di questa cabina di regia con una lettera aperta in occasione dell’Assemblea dei Soci di UirNet che si è tenuta in data 1 giugno 2020.

“Noi che viviamo ogni giorno le difficoltà degli operatori del trasporto merci ad ogni livello e delle loro associazioni, che ogni giorno dialoghiamo con i diversi soggetti del sistema industriale ed insieme con le agenzie, enti e istituzioni pubbliche di riferimento, sappiano quanto può essere decisivo il supporto della Logistica integrata, nel suo insieme, per una rinnovata stagione di ripresa e sviluppo socio - economico. Per questo, volutamente ed esplicitamente, abbiamo inteso aprire un confronto e raccogliere indicazioni utili a tutta la filiera della logistica”.

“In questi giorni abbiamo maturato la convinzione che occorra un cambio di passo nelle attività e nella strategia decisionale di quello che è il soggetto attuatore unico per, per conto del MiT, nella realizzazione e gestione della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (Pln)”.

D’Agostino si dice lusingato di presiedere il comitato: “È un onore e un piacere essere stato nominato a capo della cabina di regia UirNet perché significa avere un incarico fondamentale per lo sviluppo della futura logistica nazionale, e perché si presiede un tavolo composto da tutte le più rilevanti associazioni di categoria e stakeholder del settore. Sento anche una grande responsabilità: con tutti i componenti dovremo far vedere nei prossimi mesi se e come la piattaforma logistica nazionale può essere una realtà in grado di portare cambiamento e innovazione non solo sulla carta. Non sarà semplice e quindi chiedo, nel ringraziare UirNet e il Ministero per l'incarico, la piena collaborazione ed il sostegno da parte degli importanti soggetti coinvolti".