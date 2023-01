Cafc acquista crediti di Co2 su base volontaria

“Carbon free” è l’obiettivo da raggiungere entro il 2027. Con queste premesse è avvenuta la prima vendita di crediti di CO2 su base volontaria dal Consorzio Boschi Carnici al Cafc, che mira a una progressiva riduzione degli sprechi delle risorse naturali e al contenimento dei consumi energetici, riducendo l’impatto generato dalle emissioni climalteranti dell’azienda e “compensando” con l’acquisto di crediti di carbonio.

La firma della convenzione tra le parti ha avuto luogo oggi a Udine, nella sede della Regione, alla presenza dell’assessore regionale Stefano Zannier e dei due presidenti delle parti firmatarie Salvatore Benigno (Cafc) e Luigi Cacitti (Consorzio).

A meno di un anno di distanza dalla prima certificazione nazionale dei crediti di sostenibilità da buone pratiche di gestione forestale, secondo lo standard Pefc, il progetto del Consorzio Boschi Carnici sul carbonio forestale segna un nuovo importante traguardo. L’obiettivo della convenzione è quello di valorizzare il capitale naturale del territorio montano, costruire sinergie con aziende e operatori economici particolarmente sensibili al tema della sostenibilità ambientale, e naturalmente ridurre l’anidride carbonica.

“Abbiamo creduto fermamente in questo progetto - afferma Benigno - perché acquistiamo crediti di carbonio da un attore locale e non nel mercato globale, a conferma dell’attenzione del Cafc alproprio territorio”.

“Un primo fondamentale passo - aggiunge Cacitti - per la strutturazione di un mercato su base volontaria dei crediti di carbonio generati dalle nostre foreste, in cui contiamo di coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche proprietarie di superfici boscate. Si tratta di un forte cambio di passo del Consorzio, avvenuto grazie al sostegno dei sindaci consorziati, al nostro personale altamente qualificato e soprattutto all’assessore regionale Stefano Zannier, il quale da subito ha condiviso le nuove progettualità messe in campo dal nostro ente, assicurando un supporto essenziale per la crescita del Consorzio stesso quale braccio operativo della Regione in questa parte di territorio montano”.

"Siamo arrivati, dopo un anno dai primi contatti, a un momento importante. È stata aperta una strada che non c’era e, oggi, è invece percorribile e ripetibile anche da altri enti e in altre aree”, ha detto l'assessore Zannier. “Due soggetti, Cafc e Consorzio Boschi Carnici, hanno trovato la via della collaborazione per superare quella che inizialmente costituiva una difficoltà, ovvero l’accesso ad uno standard di sostenibilità obbligatorio per legge in termini di crediti di carbonio. La Regione ha accompagnato con un ruolo proattivo questo percorso. Il patrimonio forestale regionale pubblico diventa così un’opportunità per implementare l’attività ordinaria e imprimere forza per accrescere il sistema sostenibile in tutta la regione, con un metodo che non può prescindere da una gestione attiva della risorsa boschiva”.

Dal canto suo, Cafc ha investito negli anni per garantire elevati standard qualitativi di servizio ai propri utenti, assieme alla sicurezza e alla continuità dell’esercizio delle reti e degli impianti gestiti. Con il medesimo obiettivo Cafc dal 2019 copre il proprio fabbisogno di energia elettrica ricorrendo alle sole fonti rinnovabili, contribuendo direttamente al contenimento della propria impronta carbonica; lo fa quantificando il proprio impatto ambientale tramite la contabilizzazione dell’impronta carbonica delle proprie attività aziendali, rendicontando le emissioni annue aziendali, in modo completo, accurato e trasparente, analizzando le opportunità di miglioramento, fissando obiettivi di mitigazione coerenti, pianificando attività di riduzione, monitorando nel tempo le performance raggiunte.

“Le azioni del Cafc per ridurre la propria impronta di carbonio - prosegue il presidente Benigno - oltre ad attività dirette come la compensazione attraverso l'acquisto dei crediti di carbonio da enti certificati, riguardano l’efficientamento energetico degli impianti, con specifici investimenti nei depuratori di Udine, Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro; la riduzione dei combustibili fossili e la sostituzione con fonti rinnovabili, ad esempio sfruttando biogas dall’impianto di depurazione di San Giorgio di Nogaro; la riduzione dei consumi nei trasporti con elettrificazione dei mezzi aziendali; la riduzione dei tragitti casa-lavoro dei dipendenti (previsto dall’accordo quadro lavoro agile)”.

Attuando pratiche gestionali sostenibili dei boschi a loro affidati, i Boschi Carnici hanno ottenuto la certificazione per il servizio ecosistemico che consente di “sequestrare” il carbonio, e quantificato in tonnellate questa capacità neutralizzante fino al 2024 in circa 5600 ton, Cafc ha fatto la propria parte misurando il proprio impatto (carbon footprint anno 2021: 5500ton di CO2 circa), definendo un piano di azione per la riduzione delle emissioni e decidendo di compensare le emissioni residue puntando su una realtà del territorio.

“Qui sta il valore e la rarità dell’accordo: un progetto ambientale locale per neutralizzare emissioni locali, quando solitamente si acquistano crediti di carbonio cercandolisul mercato globale, correlati a progetti di ambientali in qualsiasi parte del mondo e quindi, anche se certificati, con un riscontro molto meno immediato”, chiude Benigno. “Per il 2027 puntiamo al carbon free, tramite la riduzione del -30%; delle emissioni di CO2 direttamente connesse alla propria attività industriale, del -16%; delle emissioni di CO2 indirettamente connesse alla propria attività industriale, e l’attività di compensazione, con l’acquisto di crediti di carbonio da enti certificati come il Consorzio dei Boschi Carnici, al fine di raggiungere una completa neutralità carbonica”.