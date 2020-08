Cala il prezzo del petrolio, ma in Fvg i benefici non si vedono

Il calo del prezzo internazionale del petrolio evidentemente non ha gli stessi effetti per tutti i Paesi. Lo rivela, infatti, il prezzo del carburante alla pompa. Secondo l’osservatorio realizzato dal sito Piccodi.com, rispetto a un anno fa il prezzo medio della benzina in Italia è sceso del 6%, mentre, facendo un confronto con i Paesi confinanti al Friuli, in Austria è calato del 10,1% e in Slovenia addirittura del 12,4 per cento.

Ma il divario è rafforzato se il prezzo medio è rapportato al potere di acquisto dei cittadini dei tre diversi Stati. Così si scopre che in Austria, con lo stipendio medio di un mese, si possono acquistare 1.746 litri di benzina, in Slovenia 1,127 litri e in Italia soltanto 929 litri.