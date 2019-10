Calamità, come affrontarle in impresa?

Come fronteggiare, dal lato dell’impresa, le grandi emergenze quali terremoti, incendi e alluvioni? Se ne parla l’8 ottobre in Unindustria Pordenone nell’ambito di 10 Volte Sicurezza, ciclo gratuito di incontri in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Quelli elencati sono invero e fortunatamente eventi non così frequenti ma, proprio per questo, c’è la tendenza a sottovalutarli e a non pensare ai possibili effetti, sempre molto evidenti e negativi.

Obiettivo dell’incontro, che inizierà alle 9, è sensibilizzare gli imprenditori e quanti vorranno assistere affinché in modo che si inizi a riflettere su queste tematiche, perché preparandosi per tempo è possibile gestire anche questo tipo di rischi.