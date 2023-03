Calano i prestiti delle banche a Pmi in FVG, -6,5% in un anno

Sono diminuiti di 177,8 milioni di euro (-6,5%) i prestiti bancari alle piccole e micro imprese del Friuli Venezia Giulia tra il 2021 e il 2022. Lo stock complessivo è passato da 2,72 a 2,54 miliardi di euro. Lo rileva l’Ufficio studi della CGIA.

Dopo la Liguria (-7,12%) il FVG è la regione dove è stato registrato il calo maggiore.

Il fenomeno è cominciato un decennio fa, con l’unica interruzione nel biennio 2020-2021, determinata dall’attivazione del Fondo di garanzia pubblico per la liquidità alle Pmi colpite dall’emergenza Covid. Dal settembre 2012 allo stesso mese del 2022 gli impieghi vivi alle imprese con meno di 20 addetti sono passati da 3,9 miliardi a 2,6 miliardi di euro, con una riduzione di 1,3 miliardi (-33,3 per cento, quasi 8 punti in più della media nazionale).

A livello provinciale la situazione di maggiore criticità si è registrata a Gorizia, che ha subito una riduzione dei prestiti bancari alle piccolissime aziende del 41,8 per cento (-187 milioni di euro). Seguono Pordenone (-33,4 per cento; -348 milioni di euro), Trieste e Udine (entrambe -31,6 per cento; -138 milioni a Udine e -627 milioni a Trieste).