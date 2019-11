Calligaris apre tre nuovi store in Cina

In Cina il marchio friulano Calligaris ha aperto nel giro di qualche mese ben tre store ad Hangzhou, importante città della provincia della Zhejiang, a due ore di macchina da Shanghai.

In questi giorni ha inaugurato il terzo negozio monomarca in centro città, nel Mall del mobile "Newera”, dove sono già presenti famosi marchi italiani ed europei dell’arredo. Questo nuovo store si sviluppa su due piani con una superficie totale di 450 metri quadri ed è organizzato seguendo il concept espositivo del brand Calligaris, che valorizza al massimo l’ampia gamma dei suoi prodotti di design, intelligenti testimoni del Made in Italy.

Grazie a queste ultime tre aperture, Calligaris vanta a oggi ben 13 punti vendita in Cina: tre a Hangzhou, due a Beijing, tre a Shanghai, uno a Shenyang, uno a Qingdao, uno a Shenzhen, uno a Wuxi e uno a Suzhou.