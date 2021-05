Calligaris arreda la nuova sede di Biofarma

La Divisione Contract del Gruppo Calligaris si occupa di forniture per il settore Ho.Re.Ca., offrendo soluzioni personalizzate di arredamento e un’ampia gamma di articoli certificati per hotel, ristoranti, uffici, spazi pubblici, fornendo un total look e soluzioni adatte per tutti gli ambienti.

Calligaris Group ha contribuito all’arredamento della nuova sede amministrativa di Biofarma, società leader nel settore dell’industria cosmetica e farmaceutica, con sede a Mereto di Tomba, nel cuore del Friuli Venezia Giulia, arredando con iconici prodotti alcune aree dell’azienda.

Biofarma Group è una realtà industriale d'esempio per tutto il tessuto produttivo del territorio, per la sua visione, per la capacità di investire in ricerca e innovazione e di creare alleanze e collaborazioni istituzionali e commerciali, e per l'attenzione che ha dimostrato alla regione e al fattore umano. Il quartier generale, la cui nuova palazzina uffici è stata progettata con soluzioni di design e interamente realizzata in bioedilizia con 420 metri cubi di legno di abete certificato Pefc provenienti in parte dalle foreste abbattute dalla tempesta Vaia, è stata recentemente inaugurata.



Un’opera che ha avuto la sua grande importanza grazie alle sue qualità green in un momento in cui la sostenibilità è diventata un tema e approccio fondamentale. Progettato dall’architettoper lo studio AK Engineering, e realizzato da DomusGaia, l’edificio è il perfetto connubio tra ingegneria ed ecosostenibilità.

L’intero stabile presenta una quantità minima di elementi metallici seguendo l’idea che il legno rappresenti ormai il materiale futuro per le nuove strutture concepite in armonia con l’ambiente.

Calligaris Group ha partecipato al progetto arredando l’ampia sala riunioni con la poltroncina Igloo Soft, uno dei prodotti più iconici della collezione. Caratterizzata da una forma avvolgente della scocca imbottita e trapuntata, Igloo soft si adatta ad ogni dimensione della convivialità, e rappresenta una soluzione elegante, funzionale e di gran confort, che ben si allinea all’ambiente luminoso, essenziale e moderno della sala, pur rimanendo fedele alla tradizione.

Perfettamente in linea con i principi di Calligaris Group, e in particolare con la sua filosofia sostenibile, i valori di Biofarma hanno portato il Gruppo leader nell’arredamento a collaborare con l’Azienda locale e ancora una volta a sottolineare quanto la divisione contract sia importante per la società.