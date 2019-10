Calligaris conquista lo Smart Label 2019

Host - Fiera Milano in collaborazione con Poli.design_Politecnico di Milano, ha promosso il premio Smart Label 2019 per il riconoscimento all’innovazione nel settore dell’ospitalità a quei prodotti che si sono distinti per particolare caratteristiche in termini di funzionalità, tecnologie, sostenibilità ambientale, etica o risvolti sociali.

Calligaris è stata premiata per la collezione Vela Green, sedute “Social and environmental sustainability”, questa la motivazione del premio, ottenuto proprio grazie alla “sostenibilità sociale e ambientale” delle scocche in materiali riciclati e riciclabili, delle basi in legno certificato FSC e del tessuto di rivestimento eco sostenibile. L'ecologia come orizzonte estetico favorito per sostenere e valorizzare lo spirito etico del design, sempre più sensibile al rispetto dell’ambiente. È da questi presupposti che nasce il progetto “Vela Green” di Calligaris.

Tre materiali, tre modi diversi per rispettare l’ambiente: Polipropilene, un materiale già apprezzato dal brand, costituito per il 40% da materiale riciclato da scarti di lavorazione non contaminati. Disponibile in nove colori: Bianco, Canapa, Sabbia, Tortora, Nero, Cipria, Rosso ossido, Ottanio e Mattone. Bioplastica, una materia prima inedita, ricavata da fonti rinnovabili vegetali come la canna da zucchero, che consente un risparmio in termini di emissione di Co2 di circa il 70% rispetto alla tradizionale plastica. Eco sostenibile e resistente allo stesso tempo, Vela in bioplastica rispetta anche tutti gli standard tecnici tipici di una normale sedia in plastica. Unico colore della scocca: Sabbia opaco. Tessuto eco sostenibile prodotto per il 75% da PET riciclato da post-consumer, per ricoprire una leggera imbottitura sopra la base di polipropilene. Colori:giallo, antracite, rosa, timo, sabbia. La struttura a quattro gambe è in legno di frassino, certificato FSC, e disponibile in tre finiture.