Calligaris inaugura il suo museo aziendale

La Calligaris di Manzano si prepara a festeggiare cento anni nel 2023 e, in previsione di questo storico traguardo, ha voluto realizzare già oggi un museo aziendale nel quale viene raccontata non solo la storia dell’azienda, ma anche del distretto della sedia in generale.

L’inaugurazione è fissata venerdì 18 settembre alle 11 e il taglio del nastro è affidato al presidente Alessandro Calligaris e all’amministratore delegato Stefano Rosa Uliana, alla presenza del presidente della Regione Massimiliano Fedriga.