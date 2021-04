Calligaris inaugura un nuovo store ad Aversa

Dopo la recente apertura in Cina, Calligaris continua la sua espansione anche a livello nazionale con l’apertura di un nuovo punto vendita ad Aversa, uno dei comuni più importanti della provincia di Caserta, nota per l’iconica Reggia Borbonica – patrimonio dell’umanità dell’Unesco – e importante polo economico alle porte di Napoli.

Lo store nasce in partnership con la ditta Gr Flex, giovane e dinamica realtà locale attiva da anni nel mondo dell'arredo, ed è situato nel centro città, in una delle arterie commerciali più strategiche, vivaci e facilmente raggiungibile. Si sviluppa su uno spazio molto ampio di 350 mq su due livelli – in assoluto il più grande del centro-sud Italia – lineare e luminoso grazie alle sue ampie vetrine e pronto a diventare un nuovo punto di riferimento per gli amanti del design Made in Italy.

All’interno degli spazi è possibile scoprire le collezioni firmate Calligaris e Luceplan, che saranno presentate all’imminente inaugurazione – nel pieno rispetto delle norme anti-covid – a cui parteciperanno rinomati architetti e autorità locali entusiaste di sugellare l’avvio di questa nuova e dinamica realtà commerciale, che sarà protagonista delle proposte di arredamento di interni.

Diversi i prodotti iconici allestiti, tra cui le sedie Fifties, ispirate agli anni ’50 nell’agile silhouette di metallo e velluto, e le sedute Oleandro dalla morbida imbottitura che si abbinano perfettamente al tavolo allungabile Cameo, ideale per tutte le zone giorno e caratterizzato da linee ovali ben definite. Per la zona living Calligaris propone, tra gli altri, la madia Lake, che si distingue per la silhouette armoniosa, il divano Landa dalle linee essenziali con forme morbide e avvolgenti, e la poltrona lounge Rendez-Vous, accogliente ed elegante, che accompagna nei momenti di relax.

A caratterizzare l’area living spiccano i tavolini della famiglia Atollo, dal design minimale e caratterizzati da una struttura in tondino di metallo sottile. Infine per la zona notte la proposta si focalizza sul letto Dolly, che interpreta con originalità la tradizionale attitudine della testiera, e il modello Zip, caratterizzato dalla cerniera che diventa un motivo decorativo e funzionale per la confezione dei pannelli imbottiti che trasformano semplici accessori in un prodotto configurabile a piacere.

Completano gli arredi l’eccezionale serie di oggettistica e le proposte lighting di Luceplan, perfetta sintesi di bellezza, funzionalità e sostenibilità, e frutto di un sapiente processo di ricerca e innovazione nel mondo della luce.

Questa nuova apertura segna un importante passo per Calligaris e il proseguimento di una strategia di sviluppo Internazionale. Ancora una volta viene sottolineata la volontà di consolidare la presenza del Brand nel mercato italiano, avvalendosi della potenzialità che il Made in Italy rappresenta tutt’oggi per il mercato locale e worldwide.